Nuovo liceo Tred Malpighi Scientifico: “Una formazione completa”

Bologna, 14 gennaio 2025 – Marco Ferrari, preside del liceo Malpighi, presenta, venerdì pomeriggio, il nuovo liceo Tred Malpighi Scientifico delle scienze applicate, che rappresenta un’avanguardia dell’innovazione didattica in Italia, coniugando in maniera integrata le discipline scientifiche e umanistiche, offrendo agli studenti una formazione completa e competitiva, in linea con le esigenze del mondo universitario e del mercato del lavoro.

L’appuntamento è in programma dalle 15 alle 18.

Al centro del progetto didattico si trova un approccio integrato di didattica delle scienze e dell’informatica, basato su sperimentazione e interdisciplinarità.

Un pomeriggio a settimana è dedicato ai workshop Steam, che includono approfondimenti tenuti da esperti di aziende e università sul digitale e sulla sostenibilità (da cui l’acronimo Tred, TRansizione Ecologico Digitale), tematiche cruciali che dimostrano la rilevanza dello studio liceale per affrontare le sfide del futuro.

L’Inglese è potenziato, insegnato per livelli, per il conseguimento delle certificazioni più elevate e una padronanza linguistica indispensabile per la carriera accademica e professionale. Parallelamente, le discipline umanistiche sono curate con approcci innovativi: fondamentale anche la formazione continua dei docenti, grazie al percorso Teaching Revolution Plus, che permette di mantenere un’offerta didattica all’avanguardia finalizzata allo promozione e alla valutazione delle soft skills.

Con una durata di quattro anni, il Liceo Tred Malpighi raggiunge gli stessi obiettivi formativi di un quinquennale tradizionale, dimostrando che un’istruzione di qualità può essere al tempo stesso intensa ed efficace.