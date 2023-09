Nuovo look al chiosco nel parco. Dalle vecchie lamiere nasce Eden

Da chiosco per gelati e bibite a ’piccolo paradiso’ di tranquillità e di stile nel pieno centro di Casalecchio. Questa la trasformazione avvenuta al chiosco aperto anni fa al centro del Parco Rodari da quando, con un bando pubblico lanciato dal Comune, qualche mese fa la gestione è stata assegnata per 12 anni alla società B+ Cafè ed è diventato Eden. Il vecchio chiosco in ferro e lamiera c’è ancora, inglobato e visibile all’interno delle nuove strutture in legno lamellare dai toni caldi che fanno sognare altre atmosfere. Al centro di questo parco che è il Central Park casalecchiese, creato 30 anni fa tra la Porrettana e via Marconi, tra pioppi, tigli e platani, d’improvviso ci si trova davanti una costruzione che rimanda alle praterie americane. Artefici di questa trasformazione: il casalecchiese architetto Ivanoe Castori e l’altrettanto casalecchiese doc (è nato al quartiere Croce da genitori di origine egiziana) Amin Bayumi, patròn della B+ Outdoor Living, impresa di Zola Predosa che dal 1996 realizza arredamenti in legno per esterni di alberghi e ristoranti, case private e grandi parchi, aree pubbliche e industriali. "Al centro del Parco Rodari – spiega Viviana Capecchi, moglie di Bayumi e padrona di casa nell’Eden – siamo ad un passo da Bologna e in mezzo a tanto verde, con una terrazza panoramica e una special zone Digital Worker (una zona riservata alle occupazioni digitali). Qui si va oltre la siepe a sperimentare nuovi modi di vivere un locale, senza rinunciare a brunch, dinner, lavoro ed eventi. I disegni giganti delle eroine di Milo Manara collocati in bagno e sulle scale stanno scatenando i selfie di ragazzi e ragazze". È stato difficile gestire la trasformazione del chiosco? "Come sempre – sottolinea l’architetto Castori – bisogna confrontarsi con la burocrazia. Sono state accolte tutte le proposte contenute nel progetto con cui B+ Cafè si è presentata al bando". E Bayumi aggiunge: "Ci siamo concentrati su un locale adatto ai giovanissimi e a una fascia di 35-40enni. Tra gli eventi in programma la ’Cena cantata’, con dj e piano bar, con pezzi classici e allegri".

Nicodemo Mele