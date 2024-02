Nuovo medico a Granarolo, ma Cadriano protesta

Nuovo medico a Granarolo dell’Emilia.

Da due settimane, ovvero da mercoledì 14 febbraio, a seguito della cessazione dell’incarico della dottoressa Maria Elena Bonavita, è entrato in servizio a Granarolo dell’Emilia, come titolare, un nuovo

medico di medicina generale.

Si tratta del dottor Adam Heibi, che riceverà i pazienti presso il poliambulatorio del paese, in via san Donato 74, e reperibile al numero fisso 051/762820.

Il dottor Heibi riceverà nei seguenti orari: lunedì dalle 16 alle 18.30, martedì dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 16 alle 18.30 e venerdì dalle 16 alle 19. Chi desiderasse sceglierlo come nuovo medico di base può utilizzare il proprio Fascicolo sanitario elettronico (Fse)

o andare di persona allo Sportello unico

di accesso Ausl, Distretto di Pianura Est Granarolo dell’Emilia, in via San Donato 74. In ambito medico, però, non sono tutte ‘rose e fiori’. Infatti sta montando,

da qualche giorno, una forte polemica

tra i residenti della frazione di Cadriano.

"Chiediamo che uno dei medici di base con sede al poliambulatorio di Granarolo

– dicono i cittadini della frazione –

effettui servizio ambulatoriale anche

a Cadriano. Si tratta di un presidio, quello di Cadriano, che esiste da sempre e che recentemente è stato spostato vicino alla farmacia dando ai cittadini un servizio ancora migliore, ma serve che il medico venga a visitare anche qui".

In quest’ottica i residenti di Cadriano

si sono organizzati con una petizione,

che presenteranno in Comune e all’Ausl,

e, fino a sabato compreso raccoglieranno

le firme, dalle 16.30 alle 18 al centro civico di frazione, per far tornare il medico

nella frazione.

z. p.