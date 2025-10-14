Nuovo mezzo donato all’Auser: "Il grande cuore delle aziende"

Un nuovo veicolo per Auser grazie al sostegno delle imprese del territorio. Si è tenuta ieri mattina, davanti al municipio di Granarolo, la cerimonia di consegna del nuovo veicolo donato all’Auser, alla presenza del sindaco Alessandro Ricci, dei volontari dell’associazione, dei rappresentanti di PMG Italia e delle numerose imprese del territorio che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

L’iniziativa rientra nel programma ‘La Città a impatto positivo’ promosso da PMG Italia, società benefit che sviluppa in tutta Italia progetti di inclusione, sensibilizzazione e tutela ambientale, mettendo in rete amministrazioni locali, imprese e mondo del volontariato.

"Con l’amministrazione comunale – ha spiegato Gianluca Palazzetti, responsabile territoriale per gli enti locali di PMG Italia – abbiamo avviato un progetto di inclusione che conferma l’impegno di Auser nel servizio di taxi sociale, un’attività di grande valore per la comunità. Ringraziamo tutte le aziende di Granarolo che hanno creduto nel progetto e contribuito alla sua realizzazione".

Il sindaco Alessandro Ricci ha voluto esprimere la riconoscenza a tutti i protagonisti dell’iniziativa: "Un sincero grazie alle aziende che hanno reso possibile questo risultato e ai volontari di Auser, che ogni giorno offrono tempo, impegno e passione per essere vicini alle persone nei momenti di maggiore fragilità. Questo nuovo mezzo rappresenta un tassello importante della nostra comunità solidale e testimonia il valore del lavoro di rete tra istituzioni, mondo del volontariato e imprese del territorio".

