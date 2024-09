Nuovo mezzo e termocamera per i pompieri

Una donazione importante, quella di Bcc Felsinea, all’associazione dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Reno ODV. L’operato dei volontari del distaccamento di Gaggio Montano copre anche i comuni di Lizzano, Castel di Casio e Alto Reno. Nello specifico si tratta di ben 21mila euro, che saranno consegnati all’associazione in tre tranche, con l’obiettivo di coadiuvare l’acquisto di un nuovo mezzo di polisoccorso.

A spiegare meglio la campagna di raccolta fondi è il comandante del distaccamento volontari di Gaggio, Davide Medici: "Nell’ambito della campagna ‘Aiuta chi ti aiuta’, iniziata nel 2023, che si appella ai cittadini della comunità montana e alle aziende del territorio dell’Alto Reno bolognese, noi Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Gaggio Montano ci siamo messi in testa un progetto ambizioso: l’acquisto di un nuovo mezzo di polisoccorso, ovvero un mezzo piccolo e agile per raggiungere il luogo in cui siamo chiamati a prestare servizi di soccorso tecnico urgente". Medici prosegue: "Oltre a Bcc Felsinea, che ringraziamo per l’immensa donazione che ci ha riservato e per la costante collaborazione, il Lions Club Porretta Terme Alto Reno, unendosi alla risposta positiva della popolazione si è impegnato a contribuire con la progettazione e la realizzazione di un modello Thun eccezionale, raffigurante una camionetta dei pompieri, che verrà donato ai primi 2000 sostenitori che verseranno una erogazione liberale di almeno 50 euro alla nostra associazione. All’atto della sottoscrizione, che potrà essere effettuata presso il negozio Spagnesi in via Mazzini 46 a Porretta Terme, verrà rilasciata una ricevuta che avrà valenza di prenotazione dell’omaggio e verrà richiesta al momento del ritiro. I camioncini Thun sono in produzione e saranno consegnati a dicembre".

"Siamo un distaccamento composto interamente da vigili del fuoco volontari – conclude Medici – e copriamo un territorio grande e spesso insidioso, ovvero con alcuni punti critici da raggiungere. Un mezzo polisoccorso con cui noi possiamo servire meglio le comunità del territorio è di fondamentale importanza". Bcc Felsinea, alla consegna dell’assegno da 21mila euro, ha donato anche una termocamera che rileva l’energia termica invisibile all’occhio umano e genera una foto termica rappresentativa della distribuzione del calore.

Zoe Pederzini