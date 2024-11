Nuovo mezzo per salpare con l’Arca di Noè

Basta poco, ma quel poco per qualcuno potrebbe significare molto. Arca di Noè, cooperativa sociale di Granarolo impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, lancia un progetto di crowdfunding per LABus: un veicolo destinato a rendere accessibili i percorsi di inserimento lavorativo, facilitando il trasporto verso il laboratorio B-Lab.

L’iniziativa viene spiegata così dall’associazione: "LABus non sarà solo un mezzo di trasporto, ma un’opportunità concreta per promuovere l’autonomia e rispondere ai bisogni del territorio. Il progetto mira a raccogliere 8.000 euro per l’acquisto di un veicolo tramite la piattaforma Ideaginger". L’acquisto del veicolo, sottolinea l’Arca di Noè, ha l’obiettivo di accompagnare al lavoro: "LABus faciliterà il trasporto delle persone che partecipano ai percorsi di inserimento lavorativo del B-Lab. Superare ostacoli: la questione dei trasporti per persone con bisogni speciali è emerso come una necessità impellente sul territorio. LABus sarà una risposta concreta per ridurre questi ostacoli". Ma il progetto non si ferma qui perché con il nuovo mezzo sarà possibile anche espandere i servizi, con alcune idee che sono già allo studio.

"È previsto di estendere il servizio anche ad altre realtà simili e di proporre interventi di sollievo domiciliare per le famiglie in difficoltà – aggiungono dall’associazione –. Il progetto LABus rappresenta una risposta concreta alle necessità di mobilità e inclusione". Per sostenere il progetto, si può visitare la pagina della raccolta fondi su Ideaginger: https://www.ideaginger.it/progetti/labus-il-veicolo-con-destinazione-inclusione.html.

z. p.