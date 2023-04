Nuovo obitorio, Fd’I attacca "Troppi sei milioni di spese"

Anche il progetto per il nuovo obitorio qualificato del cimitero della Certosa, presentato pochi giorni fa dal Comune e dalla controllata Bologna servizi cimiteriali (Bsc), diventa terreno di scontro politico: "Con sei milioni di euro costruiamo un palazzo, non un obitorio", contesta il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale, Stefano Cavedagna, nella commissione che ieri ha esaminato un aggiornamento al piano industriale 2023-2027 di Bsc e alcune modifiche statutarie. Il nuovo obitorio, inoltre, "avrà una parte dedicata a quelle esperienze di elaborazione del lutto – continua Cavedagna – che sono le cosiddette funeral house di stampo americano": così farà "diretta concorrenza agli investimenti che alcune aziende di servizi funerari già hanno fatto sul territorio".

Cavedagna solleva dubbi anche sull’affidamento dei lavori per l’obitorio alla cooperativa Cims, socio di maggioranza di Spv, cioè la componente privata di Bsc. Il ruolo di Spv nei lavori sul cimitero "discende dal modello di società mista – spiega però Emanuela Rinalducci, responsabile dell’area Partecipazioni societarie di Palazzo D’Accursio –. Il socio privato è tenuto a prestazioni accessorie, cioè lavori o servizi che svolge per conto della società".