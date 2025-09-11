Nuovo orario Tper a Bologna: cosa cambia per i bus con l’inizio della scuola e i cantieri del tram

Bologna, 11 settembre 2025 – Il 15 settembre risuona la campanella per 25mila classi e ritorna in vigore l’orario invernale dei bus Tper a Bologna. In coincidenza con il ritorno a scuola le novemila corse giornaliere nel bacino metropolitano, assicura l’azienda di trasporto, “tengono conto anche dei cantieri in città, specie quelli per la futura rete tramviaria”. I servizi, quindi, sono “progettati sulla base della situazione attuale e potranno essere adeguati in divenire lungo tutta la stagione autunnale e invernale anche in funzione di possibili cambiamenti della viabilità, sempre con l’obiettivo di rendere minimi i disagi e condurre il servizio alle migliori condizioni di efficacia possibili”, assicura Tper.

Torna in vigore l'orario invernale Tper: "Sarà a misura di cantieri"

Sulla rete sarà condotto un “attento monitoraggio quotidiano”, continua l’azienda, sia con i sistemi di geolocalizzazione dei mezzi, sia gli operatori su strada. L’orario invernale degli autobus, precisa inoltre l’azienda di trasporti, è stato programmato in collaborazione con le scuole, tenendo conto degli orari di entrata e uscita degli istituti.

Nelle prime due o tre settimane, però, essendo gli orari scolastici ancora provvisori (mentre il servizio bus è già a regime definitivo), sarà “inevitabile una fase di messa a punto del sistema- avverte l’azienda- e quindi non si possono escludere possibili criticità”.

E’ infatti “impossibile tenere conto di calendari provvisori differenziati per ogni istituto e che spesso si modificano di giorno in giorno”, conferma Tper.

I suggerimenti di Tper

Per questo, la prima raccomandazione agli studenti è di “giocare d’anticipo al mattino, partendo per tempo”. Altro suggerimento è tenere conto dei “diversi mezzi disponibili”, che spesso arrivano in sequenza alle fermate, in modo da “distribuire il carico di passeggeri per un viaggio migliore per tutti”.

I nuovi orari in vigore dal 15 settembre saranno affissi nelle tabelle alle 6.500 fermate del bacino bolognese in maniera progressiva, essendo “un lavoro che non può necessariamente essere simultaneo, ma d’altro canto nemmeno funzionale se fosse compiuto con troppo anticipo”, spiega Tper. Il consiglio è di consultare gli orari sul sito o sull’app Roger.

Le corse modificate

Quest’anno sono previste anche novità che riguardano alcune linee suburbane ed extraurbane. Le linee 99, 211, 213, 243, e 273 ad esempio, che arrivavano o partivano da via Lame e piazza dei Martiri, ora si attesteranno tutte in arrivo e partenza in Autostazione. Per la linea 441, istituita lo scorso anno per servire l’insediamento logistico ex Zuccherificio di Altedo, vengono previste corse aggiuntive sulla tratta Altedo-San Pietro in Casale Stazione, in sinergia con la linea del servizio Prontobus 434 su cui sono state rese permanenti alcune corse che prima erano solo su prenotazione. Sulla linea 505, infine, in accordo con il Comune di Calderara di Reno, sono state inserite due corse sulla tratta aggiuntiva da Calderara Municipio alla stazione ferroviaria di Bargellino: una al mattino, utile per l’interscambio con due treni diretti a Bologna in orari utili alle esigenze di lavoratori e studenti, e una corsa nel primo pomeriggio indicata in particolare per gli studenti, in coincidenza con un treno proveniente da Bologna.

I disagi del tram

Sotto le lente restano i cantieri del tram, dove a Corticella sono partiti i lavori della linea Verde. A rassicurare ci pensa l’assessore ai Trasporti, Michele Campaniello: "Ci sono arrivate segnalazioni per il nuovo intervento sul sottopasso ferroviario ma è normale, com'e successo in tutte le occasioni in cui siamo intervenuti con nuove lavorazioni che impattavano sulla viabilità. Anche in questo caso, dunque, il nuovo cantiere necessiterà di qualche giorno di assestamento”. Il titolare della Nuova Mobilità fa, poi, sapere che “Il Comune è pronto ad adottare tutte le misure che possono essere ritenute idonee per migliorare la situazione della viabilità".