Nuovo parco a Mezzolara: "Frazione sempre più green"

Un nuovo parco moderno e all’avanguardia per Mezzolara. Una notizia molto attesa per la frazione più grande di Budrio, è infatti stato approvato il progetto per il nuovo Parco di Mezzolara, un importante cantiere finalizzato alla valorizzazione dell’area adiacente a Piazza Baldini con nuove aree gioco, spazi sportivi e zone dedicate al relax.

Si tratta di un’area verde molto grande, oltre 8.000 metri quadrati, che finora è stata poco utilizzata. La riqualificazione di questa zona offrirà alla comunità, e in particolare ai giovani, un nuovo spazio da vivere e condividere. Il progetto vedrà la luce in tempi brevi grazie alla suddivisione dei lavori in due stralci.

La prima tranche dei lavori sarà avviata entro l’anno. Questa fase iniziale comprende la realizzazione di un’area gioco con tre attrezzature già in possesso del Comune, che verranno installate su una pavimentazione antitrauma rinverdita. Le attrezzature includeranno una doppia pertica, un trampolino e un gioco a traslazione. Il secondo stralcio dei lavori è più corposo stralcio prevede la creazione di due aree da lettura ombreggiate con sedute e tavoli, sistemi di mitigazione vegetale, dune e prato per il gioco libero, una pista di atletica e un’area polivalente per basket/arrampicata con reticolato in acciaio multi attrezzatura.

Aria di novità quindi a Mezzolara, "Questa approvazione rappresenta una bellissima notizia per Mezzolara. Il parco non solo arricchirà la nostra frazione di nuovi spazi verdi e aree di svago, ma rafforzerà anche il senso di comunità e permetterà a tutti, giovani e meno giovani, di godere di un luogo di incontro e benessere" – ha dichiarato la sindaca Debora Badiali. I cittadini della frazione possono quindi prepararsi a godere di questo nuovo spazio verde che trasformerà l’area adiacente a piazza Baldini.