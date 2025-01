Nuovo parco con ‘Bologna Verde’: 502.000 euro per la riqualificazione

Sul piatto per la riqualificazione del Don Bosco ci sono 502.000 euro, dopo che il Comune ha rescisso il contratto con la ditta incaricata dei lavori sulla nuova scuola Quattrofoglie, in sostituzione delle Besta, pagando un milione di euro (compresi i danni degli scontri). Il progetto di riqualificazione è finanziato nell’ambito del Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, e rientra nel nuovo progetto dell’amministrazione chiamato ‘Bologna Verde’. Una trasformazione degli spazi ‘green’ sotto le Due Torri che vede un investimento complessivo di 15.133.017 euro. Il quadro è stato presentato dal sindaco Matteo Lepore e dalla vicesindaca Emily Clancy a metà dicembre, con 12 progetti pilota.

Tutti i quartieri saranno toccati: in zona Fossolo ecco un corridoio verde che unirà un parco, una zona a bassa densità edilizia e il bosco Tanari; nel Porto-Saragozza, in piazza dei Martiri, verranno aumentate le ‘cellule verdi’; in Santo Stefano si agirà all’interno della Montagnola; al Borgo-Reno ci saranno opere sul villaggio Ina e su quello Due Madonne, dove si lavorerà negli spazi intorno a piazza Lambrakis. Progetti di riqualificazione anche in piazzetta Cevenini. Focus poi su piazza XX Settembre, sul nuovo polo per l’infanzia in via Menghini e sull’ex Mercato Ortofrutticolo al Navile.

fra. mor.