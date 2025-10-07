Nuovo parco giochi alle cascate di Labante. Regalo di una coppia in memoria dei suoceri

Inaugurato il nuovo parchetto ‘Robby e Patty’ a Labante. La cerimonia si è svolta sabato 4 ottobre alla presenza del vice sindaco di Castel D’Aiano, Gabriele Bagnara, del parroco di Labante, don Pietro Facchini, e di una nutrita rappresentanza dell’associazione Pro loco di Labante. I giochi del parco sono stati donati alla comunità da Michele Bernabei, da sua moglie Francesca e dai loro figli Eros e Allegra, in memoria dei suoceri Roberto e Patrizia. "I genitori di mia moglie erano molto legati a Labante – racconta Bernabei – e amanti dei bambini. Abbiamo pensato che questo fosse il modo migliore di ricordarli. É stato più complesso del previsto, ma ce l’abbiamo fatta". La famiglia ha provveduto all’acquisto e all’installazione dei giochi e alla piantumazione della siepe perimetrale dello spazio verde. Il parchetto, che d’ora in avanti sarà curato dalla Pro loco, si trova nelle immediate vicinanze delle cascate di San Cristoforo di Labante, uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino. Di origine carsica, le cascate sono generate da una formazione rocciosa di travertino tra le più imponenti d’Italia. Le grotte, insieme alla sorgente che le origina e alla rupe, costituiscono un’area naturale protetta e sito di interesse comunitario, parte della rete Natura 2000.

Fabio Marchioni