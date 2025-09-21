Nuovo playground in onore del ’Principe’ Tarquinio

Un campo nel nome di Simone. È stato inaugurato, a Medicina, il nuovo campo da basket dedicato a Simone Tarquinio, all’interno dei giardini pubblici di via Oberdan. Il medicinese Simone, scomparso nel 2015 dopo una malattia, si è dedicato allo sport, iniziando a praticare basket nelle giovanili della Virtus Medicina, per poi proseguire la sua carriera in diverse squadre – Massa Lombarda, Giardini Margherita, Altedo, Morciano di Romagna e l’Olimpia Castel San Pietro – di C2. Nel 2005/2006 è stato il miglior realizzatore e fu in quel momento che il tecnico Alberici lo nominò ’Il Principe’. Coi suoi amici frequentava il playground di via Oberdan, luogo simbolo della sua giovinezza, recentemente riqualificato nei Giardini pubblici. Proprio da questo forte legame col territorio è nata la proposta, sostenuta da alcune associazioni, di intitolare a Simone Tarquinio il nuovo campo da basket. Erano presenti il sindaco Matteo Montanari, i genitori di Simone, Loretta e Vincenzo, i familiari e gli amici, i rappresentanti dell’associazione ’Per un pugno di broccoli’ e asd Virtus Medicina. In riconoscimento al legame che Simone ha avuto con la sua comunità e in occasione del 10° anniversario della sua scomparsa. Dopo i discorsi iniziali è stata scoperta la targa commemorativa. L’iniziativa è poi proseguita con il torneo tre contro tre under 13 e under 14 tra le squadre di Medicina e Castel Guelfo e con il torneo 3 contro 3 Amici di Simone che ha coinvolto numerose persone, tra giocatori e amici. L’associazione ’Per un pugno di broccoli’, coinvolgendo molti cittadini e cittadine medicinesi, ha promosso una raccolta fondi che ha permesso di donare un canestro e due panchine. Il progetto, del valore di 150mila euro, è stato finanziato con risorse comunali e affidato alla ditta Deltambiente.

Zoe Pederzini