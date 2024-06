Nuovo polo logistico: 150 posti di lavoro

P3 lancia il ‘Polo Altedo’ della logistica sul territorio di San Pietro . Al via le attività operative di Fiege Logistics. P3, investitore immobiliare a lungo termine, specializzato nello sviluppo, acquisizione e gestione di immobili logistici ha annunciato il via delle attività operative di Fiege Logistics, cui ha concesso in locazione il primo dei tre magazzini disponibili nel polo di Altedo. Con un’imponente struttura di 38.000 metri quadri, questo hub diventa fulcro logistico. Fiege, operatore logistico europeo con una forte presenza sul territorio italiano, gestirà le operazioni per conto di Action, catena di retail olandese.

Situato strategicamente vicino all’autostrada A13, all’Interporto e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Bologna, il polo logistico di Altedo offre un accesso ai principali nodi di trasporto. L’hub di Altedo, sviluppato su un sito precedentemente industriale dismesso, ha permesso un progetto di rigenerazione urbana e responsabilità sociale: sono potenziati i sistemi di trasporto più sostenibili, con l’obiettivo di favorire la mobilità dolce; installate stazioni di ricarica elettrica, realizzate nuove piste ciclabili, messa a disposizione dei lavoratori del Polo logistico, ma anche di tutta la comunità, una flotta di bike sharing presso la stazione. Inoltre, è in corso d’attivazione una linea bus che collega la stazione ferroviaria di San Pietro, il centro abitato e la nuova struttura utilizzabile da tutta la comunità; e, per i lavoratori del nuovo Polo, il benefit di avere a disposizione abbonamenti a titolo gratuito, validi sull’intero territorio della città metropolitana. E, ancora, è previsto un programma di riforestazione urbana ad alto assorbimento di Co2, l’efficienza energetica dei volumi edilizi, l’uso di pannelli fotovoltaici, sistemi idrici che utilizzano acqua piovana riciclata.

L’apertura del polo di Altedo segna un’importante svolta economica per la regione, prevedendo di generare oltre 150 posti di lavoro tra operai e impiegati. Andrea Amoretti, managing director P3 Italia, dichiara al taglio del nastro: "Ringraziamo Fiege e Action per essere al nostro fianco in questo primo magazzino già pienamente operativo e in tutti gli sviluppi che seguiranno. Un progetto a cui teniamo particolarmente, dal momento che rappresenta un ottimo esempio di sostenibilità declinata a livello ambientale, con consumi energetici ridotti, e sociale, grazie all’ottimo rapporto di collaborazione con le amministrazioni locali che ci ha permesso di far ricadere importanti opere infrastrutturali sul territorio, soprattutto in materia di mobilita dolce".

Zoe Pederzini