Nuovo polo per il lavoro. Intervento da 5 milioni

Sorgerà in via Tiarini il "nuovo polo per il lavoro". Una svolta per l’integrazione tra servizi e per superare, così, l’attuale frammentazione tra gli uffici del lavoro a favore di un accesso unico per il cittadino. Ai civici 10 e 12, nello stabile un tempo di proprietà dell’Ausl e poi acquistato dal Comune a fine 2020, confluiranno infatti il Centro per l’impiego Regionale e lo Sportello Comunale per il lavoro. Come da progetto, è previsto un intervento di ristrutturazione generale, che porterà al ripristino delle facciate così come erano state concepite all’origine della costruzione, attraverso l’eliminazione degli elementi architettonici aggiunti nel corso degli anni. Saranno inoltre realizzati importanti lavori di adeguamento alle normative antisismiche e si interverrà anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico. La fine dei lavori – cominciati a inizio ottobre – è prevista per settembre 2025, mentre il costo dell’intervento è di cinque milioni di euro. "Quello che era l’ex poliambulatorio Tiarini sarà ora trasformato in un polo unico per il lavoro, in un’ottica di integrazione tra servizi – spiega Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici –. Il piano rialzato ospiterà uno spazio di accoglienza, una sala d’attesa e uffici a uso della Regione, mentre il primo piano sarà destinato agli uffici dello Sportello comunale per il lavoro. Il secondo e terzo piano, invece, saranno destinati al centro regionale per l’impiego, nel quarto sale riunioni, aule e laboratori, uffici regionali".

Entusiasta anche Sergio Lo Giudice, delegato al lavoro di Città Metropolitana e Comune: "Metteremo a disposizione dei cittadini che sono alla ricerca di un’occupazione un luogo nel quale sarà possibile accedere a una serie di servizi a più livelli che si rivelerà inoltre un importante luogo di coordinamento per le varie attività". "Sarà una sede di grande bellezza – aggiunge Paola Cicognani, direttrice Agenzia regionale per il lavoro – importante anche per le persone in difficoltà".

