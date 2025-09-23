Nuovo ponte sullo scolo Biscia. Il cantiere durerà fino a primavera

Cantiere al via in quel della Bassa di Granarolo dell’Emilia. Partiranno oggi i lavori per il rifacimento del ponte sullo scolo Biscia in via Marsiglia Nuova, all’altezza dell’oasi felina.
L’intervento, atteso da tempo a causa delle criticità statiche della struttura, si concluderà entro la primavera 2026. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale ponte e la sua sostituzione con un nuovo manufatto prefabbricato.
Contestualmente sarà realizzato anche un tombamento del canale, che consentirà di prolungarne la copertura: una soluzione utile per rendere più agevoli e sicure le manovre dei mezzi di Hera diretti all’area.
Già lo scorso aprile era stato realizzato un attraversamento provvisorio, per garantire la continuità della viabilità durante la fase di progettazione e in attesa dell’avvio dei lavori definitivi. Durante i lavori la viabilità continuerà a essere assicurata dall’attraversamento provvisorio.
Il costo complessivo dell’opera, comprensivo anche dell’intervento di aprile, ammonta a 315.000 euro, interamente a carico del Comune di Granarolo dell’Emilia.
La realizzazione è affidata al Consorzio della Bonifica Renana, che opera come ente attuatore in convenzione con il Comune.
Il cantiere non impatterà sulla viabilità ordinaria. In caso di maltempo l’inizio dei lavori slitterà.