Nuovo protocollo appalti Hera: "Così più sicurezza e controlli"

Tutela, qualità, sostenibilità, digitalizzazione, partecipazione e sicurezza. Un elenco di norme da 25 pagine che raccoglie principi e pilastri dell’accordo sugli appalti tra il gruppo Hera e nove organizzazioni sindacali. Nove anni dopo il primo protocollo, che nel 2016 aveva anticipato regole poi recepite nel Codice degli Appalti nazionale, Hera, istituzioni (Regione e Comune di Bologna) e sindacati (Filctem-Cgil, Fp-Cglil, Femca-Cisl, Flaei-Cisl, Fit-Cisl, Uiltec-Uil, Uiltrasporti, Fiadel e Cisal-Federenergia) hanno sottoscritto una nuova intesa. Un accordo da oltre 800 milioni di euro all’anno di servizi e lavori appaltati dalla multiutility in ambito energia, ciclo idrico integrato e servizi ambientali. Il documento, inoltre, copre 4 miliardi di euro complessivi di valore economico, interessa più di 1.800 imprese dell’indotto, riguarda circa 4.400 contratti l’anno e rafforza le clausole sociali, i controlli digitalizzati e le procedure di partecipazione sindacale. Oltre alla sicurezza sul lavoro, il documento guarda alla formazione: 21 le sessioni per 400 persone.

"Più tutele, più controlli, più partecipazione e più sicurezza" è la base di questa nuova armonia. "Le imprese per noi sono un valore non un costo, partendo da questo supportiamo il nostro approccio, fondamentale per le imprese che lavorano per noi", apre Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo Hera. Viene confermata l’aggiudicazione basata su una combinazione di criteri di qualità e sostenibilità. Inoltre, esteso sull’intero orizzonte del piano industriale 2025-2029, il progetto vede un "sistematico coinvolgimento" delle organizzazioni sindacali. Come ha detto Alessandro Camilleri, direttore centrale Personale e Organizzazione di Hera, è "una testimonianza di responsabilità sociale". Tutte queste idee sono l’esecuzione dei principi di coloro che hanno firmato il protocollo: sicurezza sul lavoro, qualità delle filiere e continuità occupazionale. Viene anche assicurata l’esclusione del ribasso per i costi di manodopera e sicurezza, e sono introdotte verifiche più rigorose e maggiori controlli sull’obbligo di completamento della formazione.

In collegamento video anche i sindaci di Bologna e Imola, rispettivamente Matteo Lepore e Marco Panieri. "Ad oggi su energia e salari mancano misure adeguate del governo. Noi, intanto, come territorio facciamo la nostra parte", dice Lepore. "Già l’accordo del 2016 fu un buon modello, anche questo sarà un esempio virtuoso", ricorda invece Panieri. Innovazione è la parola che più colpisce il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla: "Un’iniziativa da emulare, per una traiettoria di grande qualità". Si prevede poi di incrementare di un 10% all’anno i controlli digitali sull’intera base dei fornitori. Esulta Ilvo Sorrentino della Filctem-Cgil nazionale. "Per noi questo è l’accordo madre per quanto riguarda le società partecipate", afferma.