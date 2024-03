Nuovo pulmino per i volontari Auser

Il Centro missionario persicetano Don Enrico Sazzini Odv ha donato recentemente, al gruppo di volontari Auser di San Giovanni in Persiceto, un nuovo mezzo attrezzato al trasporto di persone diversamente abili. "Si tratta – spiega l’Auser – di un bellissimo nuovo mezzo con il quale i nostri volontari possono, sempre più, aiutare le persone fragili della comunità persicetana". L’inaugurazione del mezzo è avvenuta in piazza del Popolo alla presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti, del parroco don Lino Civerra, della presidente di Auser Bologna Antonella Lazzari, del presidente del Centro missionario persicetano, Maurizio Poli, delle coordinatrici delle attività Auser locali Cristina Bertusi e Monica Dragomanni e di molti volontari. "Queste donazioni – aggiunge Auser – sono frutto del costante impegno dei volontari del Centro missionario persicetano a cui va un particolare ringraziamento". Auser, nata nel 1991 a Bologna per promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani, è un’associazione di progetto. E rivolge il suo operato ad anziani, disabili, minori e soggetti fragili per abbattere le barriere sociali, le disuguaglianze e la solitudine nel territorio. Attraverso l’azione dei suoi volontari sviluppa relazioni di prossimità e valorizza gli individui come persone.