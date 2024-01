Nuovo punto vendita . Cento assunzioni a Forlì

L’arrivo imminente del supermercato Esselunga in via Ravegnana a Forlì non è più un mistero: sono in pieno fermento i lavori che porteranno alla realizzazione di 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a pochi metri dall’iper Puntadiferro e dal distretto Formì. L’apertura del nuovo supermercato di Forlì, che prevede anche la presenza di un bar, porterà all’inserimento di circa 100 persone. I candidati selezionati, dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di supermercati Esselunga già esistenti, saranno inseriti nel nuovo negozio di Forlì al momento della sua apertura. Ora Esselunga comunica che sono aperte le candidature per il Job Day che si terrà in città il 27 e 28 febbraio. Per partecipare occorre candidarsi fino a domenica 11 febbraio iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi. I candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento del 27 e 28 febbraio. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo.