Nuovo ring grazie alle donazioni. La Boxe rinasce dopo l’alluvione

La Boxe di Budrio di piazzale della Gioventù riparte grazie alla generosità di cittadini e ArredoQuattro. Dopo l’alluvione, un nuovo ring della Boxe Budrio comprato grazie a diecimila euro di donazioni. Nell’ottobre dello scorso anno l’alluvione che ha colpito Budrio ha danneggiato irreparabilmente lo storico ring della palestra della Boxe. Tuttavia, grazie al sostegno di tanti cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali, in primis ArredoQuattro, la società è riuscita a ripartire in breve tempo, acquistando un nuovo ring e tornando operativa.

Dal 1950, la Boxe Budrio è una delle società sportive più storiche del paese, vantando una lunga tradizione nel pugilato italiano. Attualmente conta 84 tesserati, di cui 20 atleti agonisti che competono a livello regionale e nazionale. Oltre ai successi sportivi, la Boxe Budrio ha sempre avuto un ruolo fondamentale non solo nello sport locale, ma anche nel sociale, diventando un punto di riferimento per l’integrazione e la formazione dei giovani del territorio e non solo. La storica palestra, situata sotto la tribuna dello stadio comunale, è un ambiente accogliente in cui ragazzi e ragazze di ogni provenienza trovano un’opportunità di crescita attraverso la disciplina del pugilato, apprendendo valori come rispetto, impegno e dedizione.

Come era stato specificato anche sulla stessa pagina della Boxe Budrio, con entusiasmo, a febbraio scorso: "Si ricomincia. Le parole non bastano per ringraziare tutti coloro che, con il loro fondamentale sostegno e contributo, hanno permesso alla nostra società di avere un nuovo ring per allenarsi. Questa fiducia e dimostrazione di apprezzamento per la Boxe Budrio aumenterà e rafforzerà l’impegno dei dirigenti, degli agonisti e degli atleti nel continuare a dare sempre il massimo per questa importante realtà sportiva. La Boxe Budrio è pronta a ripartire con grinta e determinazione in questo 2025. Saranno Ivan Aprile e Olivia Dragotta i due pugili a rappresentare la nostra società ai campionati regionali esordienti".

Così si è espressa, con soddisfazione, anche la prima cittadina budriese, Debora Badiali: "L’alluvione oltre ai danni materiali, quelli che tutti vediamo con i nostri occhi e tocchiamo con mano, ha lasciato anche strascichi sociali non indifferenti. Dal momento che sono stati colpiti gli impianti sportivi del nostro territorio infatti sono venuti meno punti di aggregazione di riferimento per i nostri giovani. Ci siamo rimboccati tutti le maniche, ognuno con il proprio ruolo, e abbiamo fatto il possibile per riconsegnarli alla cittadinanza nel minor tempo possibile. Il ring della Boxe Budrio, storica associazione sportiva locale, è l’esempio di tutto questo, un ambiente di nuovo a disposizione dei più giovani e degli atleti professionisti".

Zoe Pederzini