Nuovo segretario Cgil, in pole c’è Bulgarelli

Tutto è pronto per il congresso della Camera del Lavoro di Bologna. Tre giorni – a partire da domani fino a venerdì – per discutere del sindacato ed eleggere il nuovo segretario Cgil. In realtà, il meccanismo non prevede una competizione fra più candidati, ma il solo voto dell’Assemblea del Direttivo su proposta dei centri regolatori (Cgil Emilia-Romagna e Cgil nazionale).

Il nome unitario scaturito dalle consultazioni dei mesi scorsi dovrebbe sarebbe quello di Michele Bulgarelli, attuale numero uno della Fiom di Bologna. Ma siccome "la scaramanzia non è mai troppa" (dicono a taccuini chiusi alcuni funzionari), bisognerà attendere l’ufficialità di venerdì pomeriggio.

"Di certo si sono create le condizioni ottimali per un passaggio del testimone senza problemi", si limita a dire Maurizio Lunghi, segretario uscente dopo quasi 9 anni anni al vertice. "Centocinque mesi intensi", li definisce Lunghi, salito in carica nel 2014 dopo che il segretario uscente (e ricandidato) Danilo Gruppi aveva ritirato la propria disponibilità. Un congresso, insomma, piuttosto turbolento.

Nel periodo successivo, tira le somme Lunghi, "c’è stato un lungo lavoro di ricucitura e di collegialità e sono stati raggiunti risultati importanti, come il Patto metropolitano e gli accordi con i Comuni sui Distretti sanitari". E sebbene il tessuto imprenditoriale bolognese abbia di fatto retto all’impatto, in questi anni "siamo passati dalla crisi finanziaria del 2008-2009, alla pandemia e, in ultimo, alla guerra, alla crisi energetica e a un nuovo boom dell’inflazione", ragiona Lunghi.

In questi quasi 9 anni, sono state fatte anche conferenze di organizzazione: "Oggi il nostro sindacato – chiude Lunghi – è in ottima forma, con 75 sedi sparse nel territorio metropolitano e 160mila iscritti".

Il congresso della Camera del lavoro di Bologna si terrà al Circolo Arci San Lazzaro, in via Bellaria 7, i lavori cominceranno domani alle 15 e Lunghi farà il suo discorso verso le 16.30. Venerdì pomeriggio il gran finale, a cui parteciperà anche il segretario nazionale Maurizio Landini

Andrea Bonzi