Nuovo stadio, il Comune insiste: "Aspettiamo le decisioni del Bologna e del Governo"

Il Bologna ‘abdica’ al restyling da 220 milioni del Dall’Ara aprendo all’ipotesi di una ristrutturazione meno costosa o addirittura a quella di un nuovo stadio. E il Comune replica, con una nota dell’assessora allo sport Roberta Li Calzi, rigettando la palla nel campo di Casteldebole nonché in quello del governo. La partita per il Dall’Ara, o nuovo stadio che sia, s’infiamma.

Ieri mattina, in una intervista esclusiva concessa al nostro giornale, l’ad rossoblù Claudio Fenucci aveva spiegato che il progetto di ristrutturazione dello stadio ai costi attuali "non è finanziariamente sostenibile senza un intervento del governo", di fatto anticipando il no dei prossimi giorni (la deadline è settembre) alla candidatura dell’impianto a diventare una delle sedi degli Europei di calcio del 2032 e suggerendo un piano B, ovvero "una nuova strategia da attuare insieme al Comune", che preveda "un restyling più semplice o uno stadio ex novo".

Pronta ieri è arrivata la replica di Palazzo D’Accursio, affidata appunto all’assessora Li Calzi: "Il Comune di Bologna – si legge nella nota – nel mese di settembre, alla luce dei requisiti previsti, valuterà la possibilità di candidare la città ad ospitare gli Europei di calcio 2032. In merito alla proposta di riqualificazione dello stadio Dall’Ara avanzata dal Bologna Fc, confermiamo la nostra disponibilità per il progetto già presentato dalla società per il quale siamo in attesa della consegna definitiva del Piano economico finanziario. Riguardo alle ultime dichiarazioni stampa dell’ad Claudio Fenucci – aggiunge Li Calzi –, posso confermare che la società ha anticipato a noi alcune criticità sull’impegno finanziario complessivo e che quindi rimaniamo in attesa di capire quali siano le intenzioni definitive della società stessa e le disponibilità del Governo, anche a seguito del Decreto sport la cui uscita era attesa per l’estate".

In realtà, le "intenzioni definitive" del club sono chiare: senza risorse aggiuntive il maxi-restyling non si farà. Il problema è che un nuovo stadio lascerebbe il destino del Dall’Ara, orfano del pallone, nelle mani di Palazzo d’Accursio.