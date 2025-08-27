Nuovo stadio Bologna, il progettista Zavanella: “Iter burocratici infiniti”

Bologna, 27 agosto 2025 – Il progetto di restyling dello stadio Renato Dall’Ara che tanto fa discutere porta la firma di Gino Zavanella architetto di fama mondiale. Tanti, tantissimi gli impianti sportivi che portano la sua firma, in Italia e nel mondo. “Da quando il Bologna partì ad oggi è cambiato il contesto. Non solo, è cambiato il mondo”, dice. Non commenta il botta e risposta mediatico tra il sindaco Lepore e l’ad del Bologna, Fenucci: “Non sta a me, io sono un professionista e i professionisti non commentano, si muovono e lavorano nei contesti in cui si trovano, analizzando la situazione”.

Architetto Zavanella, le chiediamo di analizzare le situazione attuale dello stadio Dall’Ara. Lepore ha bocciato il progetto di restyling per tempi e costi, Fenucci ha fatto capire che allo stato attuale potrebbe essere più conveniente per il club valutare l’ipotesi di un nuovo stadio.

"Parto dall’inizio. La partita del restyling del Dall’Ara è iniziata nel gennaio 2016. Sarebbe dovuto nascere insieme alla cittadella della moda. Poi il Comune decise di diventare partner, è arrivato il Covid. Nel mezzo è cambiato il sindaco ed è cambiato il governo. Insomma è cambiato tutto”.

E il progetto Dall’Ara è fermo. “Quello che posso dire è che in Italia, purtroppo, le cose ’cotte e mangiate’ non funzionano. Se escludo lo Juventus Stadium, non ho mai visto un progetto nascere ed essere terminato senza intoppi. Burocrazia, politica, difficoltà, commissioni, iter approvativi: sono troppi i passaggi e troppo lunghi i tempi che spesso, per non dire sempre, si dilatano e non in linea con le esigenze del caso. L’iter burocratico è un calvario. Un calvario che in questo caso ha visto attorno a sè cambiare il mondo e i costi”.

Cosa servirebbe?

"Servirebbe una legge che stabilisca che davanti a una priorità nazionale, a eventi particolari come Mondiali, Europei e Olimpiadi, certe decisioni si prendono entro 30 giorni, con scelte definitive e date inderogabili. Ho lavorato tanto anche all’estero, altrove succede così”.

A settembre scade la tagliola per candidare Bologna a ospitare Euro 2032. Lepore invita a un restyling moderato. Ma ci sono i tempi per rivedere il progetto?

“Sì, stretti, strettissimi, ma ci sono, dato che carte e rilievi ci sono già. Ma servono decisioni molto rapide”.

Sono passati quasi 10 anni: il Dall’Ara nascerebbe già vecchio? In una città che si sta ridisegnando potrebbe convenire un nuovo stadio?

“Di questo dovranno parlare il Bologna e il Comune. Quello che posso dire è che stadi rivisitati ce ne sono e non necessariamente il nuovo Dall’Ara nascerebbe ‘vecchio’. Ma è vera anche un’altra cosa: uno stadio nuovo soddisferebbe esigenze di cui necessita un club nella modernità, in caso di restyling il Bologna dovrebbe adattare le proprie necessità al restyling stesso e al Comune”.