Nuovo studentato Proteste per il caro affitti e attacchi a Bernini Ma lei: "Vediamoci"

di Rosalba Carbutti "Vergogna, 900 euro per una stanza". E poi lo striscione con lo slogan "Camplus Go Home" ripetuto in coro o con il megafono. L’inaugurazione del nuovo studentato sui Colli, ‘Camplus Valverde’, non ha servito solo calici di Prosecco, ma anche la protesta di una ventina di studenti del collettivo LunA, di fronte a poliziotti in assetto anti-sommossa. Bersagli il caro-affitti e i costi delle 52 stanze della nuova residenza universitaria privata (da 600 a 800 euro). LA CONTESTAZIONE Presa di mira, appena arrivata, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che si è fermata per alcuni minuti a parlare con i ragazzi. "Non siate rancorosi... Incontriamoci, la prossima settimana, a Bologna", la promessa. Poi, prima di entrare nella nuova sede Camplus di via Valverde, ha teso la mano agli studenti: "L’incontro è stato frizzante, ma hanno ragione. C’è un problema a Bologna con le residenze universitarie. Incivile essere costretti ad affittare un divano o a dormire in stazione. Le proteste? I ragazzi fanno il loro mestiere...". Da qui, l’appello ai partner privati dello studentato: "Vi chiederemo uno sforzo in più, perché grazie a strutture così si può lavorare ad altre strutture". IL PRESIDENTE CEI Le fa eco il...