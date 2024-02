Nuovo summit, richieste al Pd per l’intesa

La direzione ancora non è stata definita. Ci sono più strade possibili, dall’accordo con il Pd – unito sulla consigliera regionale dem Marilena Pillati – a quella di una candidatura autonoma di Sara Bonafè. Qualcosa si saprà con certezza tra sabato e domenica, quando l’assessora della giunta di Isabella Conti dovrebbe sciogliere la riserva.

Di certo, ieri sera, c’è stato l’ennesimo summit di coalizione. C’erano tutti a parte il Pd e il M5s, e quindi ’Futuro oggi’, ’Noi cittadini’, Sinistra italiana, Volt, Verdi, Italia Viva e Azione.

Dopo le fibrillazioni seguite alla scelta del Pd di non far le primarie, optando per la corsa di Pillati, considerata dai ’ribelli’ una "candidata non espressione del territorio", la stessa consigliera dem ha lanciato l’amo ai potenziali alleati prima in un incontro giovedì scorso, poi in alcune interviste proprio per tentare di ricucire (così da evitare ’senza se e senza ma’ lo spauracchio del ballottaggio, partendo comunque dal tesoro della sindaca Isabella Conti che si attesta sull’80 per cento).

Nell’incontro di ieri, quindi, sul tavolo è finito proprio il futuro delle alleanze in vista delle Comunali. Nessuna decisione, però, è stata ancora presa dai ’ribelli’ di centrosinistra, ma trapela che oggi ogni lista dovrebbe esplicitare come proseguire. Da quello che filtra, la posizione predominante sarebbe quella di porre alcune condizioni al Pd per un’intesa, dopo che Pillati ha ’chiamato’ i possibili alleati e la stessa Bonafè "per unire"".

Per la seconda via, quella della corsa autonoma, e quindi alternativa al Pd e a Pillati, si dovrà attendere la risposta dei Dem alle condizioni dei ’ribelli’. La possibilità di una corsa alternativa a Pillati, comunque, non è ancora del tutto esclusa. Insomma, resta da capire se si troverà una sintesi oppure ognuno andrà in ordine sparso. Di certo, i pontieri continuano a lavorare e, oltre ai programmi di governo, sul tavolo della trattativa sarebbero finite le caselle della prossima giunta. Chiaro che per Bonafè e per gli assessori ’ribelli’ questi ultimi giorni di tira e molla con i dem e la flessibilità di Pillati conteranno molto. Difficile non tenere in conto il peso civico nei futuri assetti dell’eventuale squadra di Pillati, in caso di vittoria alle elezioni, magari opzionando anche il ruolo più importante dopo la sindaca. Si vedrà.

Di certo, anche negli altri Comuni, per i dem non sarà una passeggiata. Ad Anzola, ad esempio, la rottura tra il candidato Pd Paolo Iovino e il sindaco uscente di Iv Giampiero Veronesi rischia di complicare la partita. Restano, poi, ancora aperte altre partite: da Pianoro a Malalbergo. Da San Pietro in Casale a Granarolo.

Rosalba Carbutti