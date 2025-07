Nuovo supermercato Coop. Taglio del nastro dopo i lavori

Taglio del nastro a Ozzano per il supermercato Coop. L’inaugurazione, in via Nardi 9, è avvenuta ieri dopo i lavori di restyling cominciati a inizio giugno e condotti a negozio aperto. In questo nuovo progetto Coop Alleanza ha investito 430 mila euro. Per festeggiare insieme a tutta la comunità la partenza della Coop totalmente rinnovata, ieri si è appunto tenuta la cerimonia inaugurale, a cui hanno partecipato Luca Lelli, sindaco di Ozzano, e Andrea Volta Vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa, inoltre, era presente Franco Buluggiu, Direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0, e, in rappresentanza dei soci Coop, Roberta Mira Presidente zona soci Bologna Savena. Dopo il momento istituzionale, don Enrico Bartolozzi ha benedetto la struttura.

Dopo i lavori di rinnovamento, il punto vendita Coop di Ozzano si espande su una superficie di 1.300 metri quadri, con un organico composto da 40 addetti. Un profondo rinnovamento studiato per portare ai soci e ai consumatori una nuova idea di acquisto, una spesa che risponde alle nuove esigenze e ai nuovi trend di consumo, all’interno degli standard qualitativi e di convenienza della Cooperativa.

Tra le novità introdotte dal restyling, spicca la Forneria Coop, un’area dedicata alle delizie da forno, dolci e salate. Sono, poi, sempre presenti il reparto gastronomia (con i sapori e le tradizioni del territorio), quello macelleria e pescheria (con prodotti sempre freschi e assortiti) e l’ortofrutta (con frutta e verdura di stagione coltivate localmente). L’orario di apertura è dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 13.