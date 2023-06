Nuovo team per la Garisenda Il Comitato scientifico si allarga

Un nuovo Comitato tecnico scientifico si occuperà della torre Garisenda, negli ultimi anni oggetto di interventi di consolidamento e di monitoraggio. Al gruppo già esistente, di cui fanno parte Roberto Lancellotta, Guido Gottardi, Tomaso Trombetti e Angelo Di Tommaso, la Giunta comunale, in accordo con la Sopraintendenza e il Ministero della Cultura, aggiunge sette professionisti e la sovrintendente Francesca Tomba; per il Comune, in più, c’è l’ingresso di Vincenzo Daprile e Manuela Faustini Fustini, direttrice del Settore Edilizia Pubblica, a cui è affidata la presidenza del Comitato. In totale, si passa da quattro a quattordici membri.

Dopo la prima fase di attività, composta da sondaggi e indagini, il Comitato si dirige verso la seconda parte d’azione, sulla base dei risultati e dei dati raccolti. Il nuovo gruppo di lavoro definirà il nuovo percorso di indagine, per poter poi avviare il progetto di consolidamento strutturale del basamento della torre. Dare indicazioni tecniche al progettista e all’amministrazione per procedere con attività specifiche di monitoraggio o di indagine, fornendo anche linee di indirizzo per la progettazione tecnica degli interventi e individuando eventuali analisi di miglioramento del sistema di monitoraggio sono i compiti dell’aggiornato Comitato tecnico scientifico, che regolamenterà in maniera autonoma le proprie modalità operative.