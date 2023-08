Nuovo trattore per la manutenzione delle strade

Da qualche giorno il servizio manutenzioni del Comune di Persiceto può contare su un nuovo trattore (nella foto) con livellatrice per svolgere la manutenzione delle strade bianche: il mezzo è predisposto per fresatura delle banchine, fresatura della strada e livellamento delle strade a schiena d’asino. Nei prossimi mesi è prevista la manutenzione a circa 33 chilometri di strade bianche comunali, togliendo le banchine rialzate, riallargando la sede stradale e livellandola per evitare ristagni d’acqua. In questi giorni poi sono iniziati i lavori di scavo all’intersezione tra le vie Sasso e Fanin per consentire l’installazione di un impianto semaforico per la regolamentazione del traffico. L’obiettivo è duplice: ridurre la velocità di percorrenza su via Fanin e agevolare l’immissione in sicurezza per chi proviene da via Sasso. E sempre sul tema dei lavori pubblici, è stato rimosso il ponteggio presso Porta Vittoria, quindi i bagni pubblici sono nuovamente accessibili.

p. l. t.