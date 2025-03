"Nutriamo di qualità i nostri lettori"

Una cassetta degli attrezzi per garantire l’informazione e lo sviluppo indipendente del pensiero. L’antica immagine legata a una prestigiosa casa editrice come Il Mulino (che proprio l’anno scorso ha festeggiato i 70 anni della sua fondazione) torna attuale in questo tempo di tecnologie avanzate e incombenti. "Perché – spiega Antonella Sambri, responsabile delle relazioni esterne e degli eventi del Mulino – in tutti questi anni ci siamo sempre assunti responsabilità nei confronti di un lettore che non va mai tradito. Il nostro è un lavoro intellettuale profondo e articolato: si annusa il clima e si offrono le scelte che più si addicono alla crescita democratica dei cittadini".

‘Il Mulino’ è protagonista oggi alle 18 all’Ambasciatori del secondo incontro della rassegna organizzata da Librerie.Coop ‘L’editore si racconta’: il ciclo era iniziato in febbraio con Giorgio Zanchini e Giuseppe Laterza e proseguirà martedì 1 aprile, in occasione della Fiera del libro per ragazzi, con le Edizioni L’Ippocampo. Oggi al tavolo dei relatori siederanno Andrea Angiolini, direttore editoriale del Mulino, Anna Maria Lorusso, direttrice del Master in editoria, e alcuni studenti del Master stesso. Il titolo, piuttosto sfizioso, è ‘Si fa presto a dire Libro’ perché, dice Sambri, "vogliamo far capire quanto la filiera legata al nostro mestiere sia articolata".

Cosa vuol dire fare l’editore oggi? "Significa affidarsi a un lavoro intellettuale capace di garantire prodotti giusti: bisogna individuare temi, studiare autori, compiere selezioni... La nostra origine accademica ci ha portato ad avere come riferimento una platea di docenti e studenti universitari, ma col tempo il circolo si è allargato. È cresciuto un pubblico curioso e desideroso di essere aggiornato".

In questo senso quali scelte recenti sono state premianti e quali novità sono in arrivo? "Siamo orgogliosi del successo, anche di vendite, di ‘Sovrumano’ di Nello Cristianini dedicato alla nuova era delle macchine pensanti e mi piace citare pure ‘Farmaci’ di Silvio Garattini. Presto arriveranno in libreria ‘Scienza chiara, scienza oscura’ di Gianfranco Pacchioni, un libro che pone con forza la questione della ricerca e del monopolio del sapere, e ‘La pelle’ di Maurizio Ferraris. In questo caso si tratta di una riflessione sul conflitto fra anima e Intelligenza Artificiale".

Una delle grandi sfide è appunto legato a AI. Come si confronta il mondo editoriale con un mercato non semplice? "Può essere un’opportunità che richiede comunque una regolamentazione. Qualcuno avanza già l’idea di un bollino di garanzia da applicare ai libri realizzati con l’intelligenza umana. Ci muoviamo in un mercato non più difficile di quello degli anni scorsi. Se il titolo è buono, il mercato comunque risponde".

Che ruolo hanno i libri in questa società? "Oggi il lettore tipo vuole essere consapevole e fare del proprio tempo libero uno strumento di qualità. Per essere informati un twitt però non basta. Per questo Il Mulino, oltre ai libri, si occupa di riviste, piattaforme digitali, rassegne e iniziative culturali a tutto tondo. Dall’estate riprenderemo anche ‘I viaggi’ per unire aspetti turistici a approfondimenti culturali. Stiamo pensando a destinazioni come Istanbul, Budapest e Tokyo".