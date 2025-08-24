Oasi dei Saperi, nuova linfa. I lavori partiranno in primavera. Ma i cittadini: "Stop ai proclami"

Nuova linfa per l’Oasi dei Saperi. Il laboratorio didattico-culturale nel cuore del Navile potrebbe tornare a splendere grazie alla tanto attesa riqualificazione che i residenti di Corticella agognano ormai da 10 anni. Il progetto esecutivo sarà pronto per settembre, quando è previsto un incontro con il settore ‘Rigenerazione urbana’ del Comune. Poi i lavori partiranno in primavera, tra marzo e aprile, per chiudersi in dodici mesi circa. Sul piatto ci sono 500.000 euro per un intervento finanziato con fondi PN Metro Plus nell’ambito del progetto ‘Impronta verde e neutralità climatica’. Esultano i membri dell’associazione Oasi dei Saperi, a partire dal presidente Mauro Trigari, che tra le sponde del Navile è nato e cresciuto: "Speriamo che l’intervento veda la luce: sono anni che viene annunciato, programmato e poi posticipato".

La storia infinita dell’ex Centro avicolo di Bologna parte nel ‘97, dopo alcuni contenziosi con l’allora proprietario dell’area. Una lunga battaglia portata avanti dai residenti contro cementificazione e volontà di costruire che, nel 2003, ha visto la nascita dell’associazione e successivamente dell’Oasi. "Abbiamo avuto una grande crescita fino al 2015, con circa 3.000 presenze all’anno", racconta Trigari.

Nel 2016 il Comune manifestò la volontà di riqualificare l’area, mentre tra 2017 e 2019 qualcosa si è iniziato a muovere. Poi è arrivato il Covid, "altri proclami" del Comune, e anni di limbo. Oggi, invece, la risposta che i residenti attendevano: "Questo luogo non è abbandonato, ma ricco di vita e di attività – insiste Trigari –. Ci sono persone che dedicano con entusiasmo il loro tempo per curarlo, preservarlo e renderlo fruibile alle scolaresche e alla collettività. Confidiamo che il programma venga rispettato o anticipato e siamo disponibili a collaborare".

Francesco Moroni