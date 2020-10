Bologna, 4 ottobre 2020 - Nuove multe sotto le Due Torri. Alla luce dell'ordinanza del sindaco Virginio Merola che prevede l'obbligo di indossare la mascherina sempre all'aperto durante i weekend (dalle 18 del venerdì alle 24 della domenica), per limitare i contagi da coronavirus, continano ad arrivare anche le sanzioni. Dopo le 16 multe di ieri (di 400 euro a testa), tra la notte scorsa e oggi solo i carabinieri hanno multato otto persone.

Si tratta di quattro ragazzi, trentenni, sanzionati intorno alle tre di notte in via Ugo Bassi. E in questo caso, gli uomini multati, non solo non avevano la mascherina correttamente indossata, ma addirittura non l'avevano nemmeno con sé.

Altri quattro giovani invece, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, sono stati multati nel pomeriggio di oggi in via Indipendenza perché non indossavano il dispositivo di protezione personale.