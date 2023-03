Obesità a Bologna, 41 persone su cento hanno seri problemi con il peso. I dati

Luciana Prete, direttore Unità operativa Igiene alimenti e nutrizione dell'Ausl di Bologna

Bologna, 4 marzo 2023 – Quarantuno bolognesi su cento hanno problemi, anche seri, con il peso. Di questi, infatti, il 32 per cento è in sovrappeso e oltre il 9 per cento è obeso. Sono i dati resi noti dall’Ausl di Bologna in occasione della Giornata mondiale dell’obesità.

Se si sposta l’attenzione sui bambini si vede come, secondo la rilevazione dell’indagine Okkio alla Salute del 2019 (ultimo studio disponibile), tra ragazzi di 8-9 anni oltre il 19 per cento è in soprappeso, il 6 per cento è obeso e quasi il 2 per cento è in condizioni di obesità grave.

Secondo Luciana Prete, direttore dell’Unità operativa Igiene alimenti e nutrizione dell’Ausl di Bologna la causa è “lo stile di vita non corretto: introduciamo più cibo di quello che dovrebbero e ci muoviamo poco. E invece muove è fondamentale per evitare altre patologie, oltre che per l’alto costo sanitario”.

Un fenomeno che è cresciuto a livello globale tanto che l’Organizzazione mondiale della Sanità da alcuni anni sta lanciando l’allarme. “Purtroppo c’è un largo uso di cibi processati ai quali l’industria aggiunge zuccheri e grassi – prosegue Prete –. La cosa migliore sarebbe cucinare i cibi per conto proprio e cose semplici, ma anche imparare a leggere bene le etichette: più sono lunghe più ingredienti ci sono, quindi se sono corte è un buon segno. Un altro consiglio che si può offrire per cercare di limitare il problema nei bambini è quello di far fare loro sempre colazione, mai saltarla e cercare anche di non farli stare sempre davanti alla tv o con i telefonini in mano e fare attività fisica. Poi non permettere un libero accesso al frigo”.

Per migliorare lo stile di vita e prevenire l'obesità, l'azienda Ausl di Bologna organizza incontri di nutrizione preventiva presso le Case della Salute oppure online; si può telefonare al numero 366 4342246 o mandare una mail a [email protected]

Calendario dei prossimi corsi con ancora posti disponibili: 8 marzo via web; 5 aprile San Donato (Chersich); 6 aprile Casalecchio; 9 maggio San Giovanni; 10 maggio via Gramsci.

A livello regionale viene stimato (sempre secondo l’indagine Okkio del 2019) che nel quadriennio 2018-2021 ci fossero circa 900 mila

adulti in sovrappeso e 331 mila obesi. "L'obesità rappresenta un grande problema di salute pubblica, con conseguenze rilevanti anche sul fronte della spesa a carico del servizio sanitario - afferma l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini -. La nostra Regione è impegnata da anni anche sul fronte della prevenzione sin dall'età infantile, con buoni risultati visto che il nostro modello di intervento sui più piccoli ha ottenuto dall'Oms il riconoscimento di buona pratica europea”.