Obiettivo finale. Dopo Parma sognare è lecito

Terzo posto con vista se non sul tricolore, quantomeno sulla finale scudetto. E’ il nuovo corso dell’Unipol di Fabio Betto, che aveva cominciato nel peggiore dei modi la nuova stagione. Sette sconfitte di fila, l’ultimo posto (seppur in coabitazione con Reggio Emilia), poi la scossa e la risalita. La Fortitudo oggi è terza, ma soprattutto ha cambiato marcia, come dimostra anche il girone di ritorno. Capitan Dobboletta e compagni hanno piegato due volte San Marino (finalista tricolore, un anno fa) e Macerata, assoluta protagonista del mercato, avendo acquistato anche l’ex Fortitudo Ricardo Paolini.

L’esame di maturità è arrivato con i tricolori di Parma: netto successo al Gianni Falchi, con i lanciatori stranieri, 4-1, sconfitta di misura nella città ducale, con i pitcher di casa nostra comunque protagonisti, 7-6.

Cresce l’ottimismo per una serie di motivi. Alessandro Vaglio sta riprendendo feeling con ruolo e leadership, Ignacio Garcia Bermuda, che nel girone d’andata era apparso quasi un oggetto misterioso, sta conquistando tutti a suon di strike. Insomma, puntando sul giovane cubano e affidandolo alle cure dell’esperto Raul Rivero, la situazione è radicalmente cambiata.

Gli unici intoppi, in questo momento, sono legati agli infortunati. Dobboletta è appena rientrato, mentre sono out Ernesto Liberatore, il catcher e l’interbase Shervyen Newton. Adesso, però, ci saranno due settimane di tempo per recuperare gli acciaccati, perché il prossimo impegno è previsto per il 4 luglio, contro Nettuno. Mercoledì amichevole in famiglia, a Casteldebole, con il Longbridge,

Fabio Betto, alla prima stagione da manager, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso. Mentre Daniele Frignani, il direttore sportivo, continuerà a tenere le orecchie dritte sul mercato. Per la seconda fase, quando si deciderà la stagione, l’Unipol si è tenuta un visto. Ma non è escluso che, qualora si verifichino le condizioni, possa arrivare anche un lanciatore per dare maggiore profondità al pacchetto dei pitcher di casa nostra.

Le altre gare: San Marino-Nettuno 3-0, 2-1; Big Mat Grosseto-Macerata 7-6, seconda gara rinviata all’1 luglio; Reggio Emila-Bbc Grosseto 0-3, 0-13 (7°).

La classifica: Parma 818 (18-4); San Marino 667 (14-7); Unipol Fortitudo Bologna 545 (12-10); Macerata 524 (11-10); Nettuno 500 (11-11); Bbc Grosseto 364 (8-14); Big Mat Grosseto 350 (7-13); Reggio Emilia 227 (5-17).

