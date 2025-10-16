’Obiettivo Italia’ sbarca a Bologna: "Noi, al fianco delle imprese"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Esplorazione di nuovi mercati, gestione dei rischi e continua capacità innovativa delle aziende emiliano-romagnole. Si è parlato anche di questo nell’evento della Divisione IMI Corporate&Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo che, con Obiettivo Italia 2025, ha fatto tappa a Bologna – la settima a livello nazionale – incontrando 70 rappresentanti di aziende dell’Italia centrale. La direzione IMI CIB si rivolge a gruppi con fatturato oltre i 350 milioni di euro e segue nell’area centro-nord circa 1600 clienti.

Emilia-Romagna leader italiano in brevetti, eppure la manifattura arranca da anni. Cosa vi chiedono le imprese per invertire la tendenza?

"Supporto finanziario per sostenere la transizione tecnologica e accompagnamento strategico nei processi di innovazione – spiega Michele Sorrentino, responsabile IMI CIB Italian Network che presidia anche il centro-nord –. Come Intesa Sanpaolo, siamo al fianco del tessuto produttivo emiliano-romagnolo con strumenti dedicati: dai finanziamenti per l’innovazione e la digitalizzazione del programma Motore Italia, ai plafond di credito agevolato per la filiera, fino alle piattaforme di advisory. Inoltre supportiamo le aziende nell’accesso a bandi, incentivi e partnership tecnologiche, favorendo il passaggio da brevetto a prodotto".

Sempre più investimenti nelle rinnovabili, ma si tratta di buone pratiche Esg o di necessità dettate dai costi dell’energia ormai insostenibili?

"Oggi le due dimensioni coincidono. Gli investimenti nelle rinnovabili nascono da necessità economica, ma diventano anche una scelta di sostenibilità e competitività per cui abbiamo messo a disposizione linee di credito dedicate. Con il nostro desk di Esg Advisory e il Circular Economy Lab a Milano, accompagniamo le imprese nella definizione di piani Esg concreti e misurabili. Inoltre, con strumenti come il Sustainability Loan o i finanziamenti a impatto positivo, premiamo con tassi più favorevoli chi raggiunge obiettivi ambientali e sociali certificati. Infine per la gestione dei rischi sui prezzi delle commodities presentiamo soluzioni come coperture finanziarie che permettono di proteggersi dalla volatilità dei prezzi di energia, materie prime e prodotti agricoli".

AI: chi vi chiede aiuto sul tema ha già individuato prodotti adatti alle proprie realtà o è ancora nella fase dell’esplorazione costi/benefici?

"In Emilia-Romagna vediamo entrambe le situazioni. Le imprese più strutturate – spesso parte di filiere internazionali – stanno già integrando soluzioni di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la gestione della supply chain o la personalizzazione dei prodotti. Le PMI invece si trovano ancora nella fase di analisi costi/benefici. Ed è proprio qui che il ruolo della banca si amplia: non solo come finanziatore, ma come partner di innovazione. Aiutiamo le imprese a individuare le applicazioni più adatte e ad accedere a finanziamenti e incentivi".