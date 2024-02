Obiettivo: liste d’attesa più corte: "Soldi ai medici per le ore extra. E sale chirurgiche da condividere"

Più soldi ai medici per le ore straordinarie che effettueranno per abbattere le liste di attesa per quanto riguarda visite, esami e interventi chirurgici. Mentre nel piano integrato che l’Ausl presenterà in Regione ci sarà l’apertura delle proprie sale operatorie anche a Sant’Orsola e Rizzoli. Lo anticipa Andrea Longanesi, il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna.

Direttore, stiamo andando verso l’interaziendalità?

"Ogni ospedale conserverà le proprie caratteristiche per quanto riguarda la chirurgia di alta specializzazione, ma per quanto concerne quella che si può programmare, in quanto a bassa complessità, che determina le liste di attesa, il concetto deve essere che non si può andare da soli e il paziente deve avere risposta nel più breve tempo possibile".

Cosa significa da un punto di vista organizzativo?

"L’oculistica, come già sapete avrà, il suo hub a Bazzano; la chirurgia a bassa complessità verrà effettuata a San Giovanni, verrà poi potenziata tutta quella che si fa a Bentivoglio e qui c’è già una parte di ortopedia del Rizzoli e Budrio, dove ci sono già interventi effettuati dal Sant’Orsola".

Per visite ed esami diagnostici, invece, che programma avete?

"Anche in questo caso saranno incentiva i professionisti a implementare le ore di lavoro ma, in questo caso, non parliamo di piano integrato e ogni azienda, Ausl, Policlinico e Rizzoli, deciderà per conto suo. Ma ci sono degli incentivi per aumentare la produzione. Naturalmente anche il privato accreditato offre un grande aiuto per allentare le liste d’attesa".

Di quali cifre parliamo?

"Nel nuovo contratto sono previsti cento euro, al posto dei sessanta precedenti".

Si parla anche di assunzioni?

"Sì, ma c’è il grande problema di trovare i professionisti, e questo è non solo nostro ma di tutti".

Il suo è un ritorno dopo alcuni anni anche fuori regione.

"Sì, sono stato a Budrio, San Giovanni, a Cesena, poi dal 2000 come direttore dei nove ospedali della provincia di Bologna Poi ho fatto questa esperienza a Trieste, dove ero direttore dell’Azienda universitaria con anche la parte territoriale, che è un po’ una peculiarità".

Le cose più urgenti da fare?

"Riorganizzazione dell’emergenza-urgenza e le liste di attesa. Sono due problemi mondiali, la Regione sta affrontando di petto l’abbattimento delle attese. Ma bisogna ottenere i target prefissati. Il terzo tema è lo sviluppo del territorio".