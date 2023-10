Obiettivo ridurre le congestioni di rete

Terna, con oltre 40 persone impegnate ogni giorno nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce nelle Marche circa 2mila chilometri di

linee in alta e altissima tensione e 20 stazioni elettriche. La società, nel Piano di sviluppo 2023, ha previsto un investimento nella regione di oltre un miliardo di euro per i prossimi 10 anni. In particolare, la nuova dorsale adriatica HVDC Foggia-Villanova-Fano-Forlì collegherà la parte settentrionale della Puglia fino all’Emilia Romagna, passando per

l’Abruzzo e le Marche, con un collegamento di oltre 500 chilometri. L’opera permetterà di ridurre le congestioni di rete in regioni caratterizzate da elevata produzione rinnovabile.