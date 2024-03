Obiettivo rinnovabili. Medicina e Sasso sul podio

Medicina partirà in prima fila assieme a Sasso Marconi. Anche Bologna e Crevalcore hanno dimostrato un eccellente stato di forma e si sono inserite bene in classifica. Mentre Forlì e Pesaro (seconda e terza classificata nel campionato 2023) scattano in quarta e sesta fila, rispettivamente. Sono questi i campioni degli utilizzatori del fotovoltaico che oggi saranno premiati all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove per tutta la giornata si tiene l’E-Day 2024, ovvero la seconda edizione della "Solar Champions League #Level4", in pratica la Coppa dei Campioni delle città che ospitano le Comunità solari, quelle comunità che hanno fatto la scelta strategica di utilizzare il sole per la produzione di ogni quantitativo di energia necessaria alle attività domestiche.

"A Sasso Marconi abbiamo giocato da sempre un ruolo da precursori – si affretta a sottolineare Irene Bernabei, assessora all’Ambiente – siamo stati tra i primi ad attivare nel 2014 una Comunità Solare sul territorio, grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che ci hanno preceduto. E adesso siamo orgogliosi di aver ridato impulso a un modello virtuoso frutto della spinta dal basso e della costante attività di promozione svolta dai cittadini solari di Sasso Marconi. Questo risultato lo dobbiamo proprio a loro e ci spinge a fare ancora meglio in futuro".

E Stelio Piccinelli (nella foto), coordinatore della Comunità solare I Girasoli di Sasso, aggiunge: "Mi sono iscritto a marzo 2023, dopo avere riavviato la comunità dormiente creata nel 2014 e attivato il primo meter a maggio scorso. Finora ho ottenuto un buon risultato, auto consumando al 31 dicembre per un valore di 282 euro che posso utilizzare come buoni spesa presso molti esercenti sponsor e, soprattutto, evitato l’emissione in atmosfera dell’equivalente di 1318 chili di anidride carbonica e contribuito a piantare 110 alberi. A livello personale e come Comunità solare sassese che riunisce 14-15 famiglie mi posso ritenere soddisfatto".

Organizzato dal Centro per le Comunità Solari, dalla Solar Info Community e da Confabitare, l’E-Day 2024 all’Autodromo di Imola avrà tra i tanti momenti importanti la consegna dello scudetto ai vincitori della Solar Champions League.

Nicodemo Mele