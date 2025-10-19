Obiettivo riscatto dopo l’ultimo ko. Le chiavi: Moore e concentrazione

Farà dunque tappa a Cremona la Fortitudo di coach Attilio Caja, che stasera alle 18 scenderà sulle doghe del PalaRadi per la sesta giornata del campionato di A2, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il brutto passo falso casalingo di una settimana fa contro Pesaro. Una sconfitta certamente condizionata dalla maratona di pochi giorni prima a Treviglio contro l’Urania Milano, ma anche, e soprattutto, da un netto calo di tensione avvenuto in un secondo quarto da soli 6 punti realizzati.

Preso poi giustamente atto delle considerazioni del tecnico pavese, che nel postpartita aveva parlato di mancanza di fisicità dovuta principalmente a un reparto lunghi sgretolato dagli infortuni di inizio stagione, l’ultima settimana è stata condizionata dalle voci di mercato. Queste sono poi rientrate questo weekend per via del ritorno in rosa di Simon Anumba: l’ex ala di Rimini, ai box da due mesi (vale a dire dall’inizio della preparazione), sembrava a un passo proprio da Cremona, che nel frattempo aveva liberato Alessandro Morgillo.

L’operazione del ritorno in biancoblù del lungo napoletano è stata poi lasciata in stand-by e che, salvo nuovi stravolgimenti, non andrà a concretizzarsi. Questo in virtù del fatto che il giocatore avrebbe un ruolo più da ‘pezza’ per rattoppare il settore dei lunghi, che un’investitura da leader in grado di alternarsi con Samuele Moretti e/o Valerio Mazzola. Per certi versi, e fatte le opportune differenze, il precedente somiglia infatti all’arrivo di Donte Thomas nella passata stagione per sopperire alla lunga assenza di Kenny Gabriel: un atto quasi necessario per provare ad allungare le rotazioni limitatissime di Caja, ma che non ottenne i risultati sperati (altro infortunio).

Marcia indietro dunque per la Effe, che a Cremona scriverà sul referto il cognome Anumba, il quale, qualora dovesse essere utilizzato, non potrà garantire più di una manciata di minuti contro la Juvi di coach Luca Bechi e degli ex Simone Barbante e Alessandro Panni (e Morgillo). I 60 giorni di stop richiederanno un certo tipo di recupero, che ci si augura sia il più rapido possibile. Sesta giornata di campionato, dunque. Con Bologna che cercherà di re-indossare i panni di corazzata difensiva vista nei precedenti ‘modelli-Caja’ e cercando di ritrovare le buone percentuali offensive delle prime uscite di regular season.

Di positivo c’è senz’altro l’apporto subito determinante di Lee Moore e Paulius Sorokas, che si stanno spartendo la leadership offensiva insieme ad Alvise Sarto, quest’ultimo fresco di convocazione in Nazionale: bene anche Moretti sotto le plance. Senz’altro ci si aspetta qualcosa di più in cabina di regia, dove serve più continuità di rendimento fra l’imprescindibile capitan Matteo Fantinelli e la coppia formata da Gianluca Della Rosa e Matteo Imbrò. Due profili fortemente desiderati, ma ancora poco incisivi e altalenanti per potersi permettere una riduzione di minutaggio del capitano. Nell’altra metà campo c’è Cremona, certamente costruita per salvarsi e proprio per questo da non sottovalutare.