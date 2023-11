Obiettivo sfitto zero. Acer recupera 400 alloggi. Fondi per oltre sette milioni

Un obiettivo "sfidante", ma necessario. Si tratta del ripristino di 339 alloggi di edilizia residenziale pubblica – corrispondenti a circa 1.350 persone – rimasti vuoti per diverso tempo: un intervento "di grande importanza", che fa parte dell’azione ‘Sfitto Zero’ all’interno del Piano per l’abitare del Comune, finanziato con fondi Fesr Pon Metro plus 2021-2027 per un importo complessivo di 7,5 milioni.

"Vogliamo ridurre a zero lo sfitto entro il mandato: una missione importante, mai raggiunta nella nostra città – afferma la vicesindaca Emily Clancy –. Con questa operazione vogliamo così aggredire lo sfitto strutturale: con il turnover e le risorse che arrivano dai canoni da gettito ordinario riusciamo sì a ristrutturare gli appartamenti che si liberano, ma c’è uno sfitto strutturale di diverse centinaia di alloggi che sono fermi da anni, in quanto hanno un costo e un importo dei lavori significativo".

"Sono interventi che guardano ad appartamenti di grandi dimensioni – continua Clancy – cioè quelli di cui abbiamo più bisogno per poter scorrere la graduatoria di attesa per una casa popolare". I lavori partiranno a inizio anno e saranno completati entro il 2024, mentre gli alloggi saranno assegnati entro il 2025. Si contano 18 appartamenti da ripristinare nel quartiere Borgo Panigale-Reno (zona Barca e Santa Viola), 128 al Navile (Bolognina, Corticella, Navile e Pescarola, area Pizzoli), 31 nel quartiere Porto-Saragozza (centro– piazza dei Martiri, Malvasia e area stadio Dall’Ara), 116 nel quartiere San Donato-San Vitale (Cirenaica, Pilastro, San Donato) 3 nel quartiere Santo Stefano (centro – San Mamolo) e infine, 43 alloggi nel quartiere Savena (zona Foscherara). Una seconda tranche di 106 alloggi sarà invece ripristinata entro fine 2026, qualora vengano sbloccate le risorse necessarie – oltre 2,6 milioni di euro – al raggiungimento di tutti gli obiettivi del programma Pon Metro plus. "Il 2023 per noi è stato l’anno della riqualificazione energetica, mentre il 2024 diventerà l’anno dei ripristini degli alloggi – conferma il presidente di Acer, Marco Bertuzzi –. Abbiamo un turnover di quasi venti alloggi al mese che dobbiamo continuare a garantire e ripristinare, a cui si somma ora questo piano straordinario. In questo momento abbiamo 5mila persone in lista d’attesa per una casa popolare, un trend che aumenta: è un intervento necessario".

g. d. c.