Oblivion: "Nel nostro metaverso Togliatti e Galileo"

Vi ricordate Everything everywhere all at once? È il film dei Daniels che agli scorsi Oscar ha fatto incetta di premi: sette su 11 candidature. Raccontava il metaverso, per tanti lo esplorava "in modo definitivo". Forse un giudizio un po’ affrettato, del resto gli Oblivion non lo avevano ancora portato in scena. Lo faranno da oggi a domenica, al Teatro Duse, con Tuttorial: i cinque performer Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, che si sono conosciuti a Bologna vent’anni fa, si proiettano nel futuro per fornire al pubblico una surreale Guida contromano alla contemporaneità (come recita il sottotitolo), in scena oggi e domani (alle 21) e domenica alle 22 per il Gran Gala di Capodanno.

Scuda, in che modo raccontate il metaverso?

"Immaginate un mondo in cui le grandi personalità di tutte le epoche stiano cercando di fare successo sui social in maniera barbarica. Da Galileo Galilei che è una star di TikTok, a Giuseppe Ungaretti che si rivolge al primo perché va forte su Twitter – un poeta ermetico, con 280 caratteri, ne scrive tre di poesie –, ma sulla piattaforma dei balletti non riesce proprio a monetizzare. Così Galilei, Totti, Manzoni, La Pimpa e Hulk si trovano a condividere il palcoscenico".

Che genere di guida fornite?

"Un tutorial su come fare successo nella nostra epoca. E tutti si piegheranno alle regole dei social, anche i mostri sacri della politica italiana, come Nilde Iotti e Palmiro Togliatti. Sono diventati i ‘Toiottes’ e hanno aperto un canale sul quale vendono abbigliamento firmato".

E dal punto di vista musicale?

"Sarà un misto fra l’analogico e l’elettronica. Un mischione senza genere, come nella scena culturale che viviamo, tutto si mescola in maniera bulimica. La traccia che che accompagna l’intero spettacolo è L’ombelico del mondo di Jovanotti, che per noi diventa ‘Il mestiere più antico del mondo’. Spiega quanto gli artisti siano disposti a vendere se stessi prostituendo la propria arte pur di fare follower".

Qual è la vostra risposta alla transizione digitale?

"La tradizione analogica. Cioè riportare tutto in teatro in carne ed ossa".

Amalia Apicella