Ocalan è ufficialmente bolognese: "Il Governo sostenga la causa curda"

"Chiediamo anche allo Stato italiano di appoggiare questa volontà, di appoggiare questa richiesta di una soluzione politica al problema dei curdi". Abdullah Ocalan è ufficialmente cittadino onorario di Bologna. In una sala del consiglio comunale con un folto pubblico, il fondatore del Pkk (il Partito dei lavoratori del Kurdistan) ha così ricevuto – simbolicamente poiché detenuto in Turchia ormai dal 1998 – il riconoscimento: a ritirare la cittadinanza c’era Omer Ocalan, deputato dem turco e nipote di Abdullah, che ha invitato il Governo a sposare la causa del popolo curdo in nome della pace.

"In tutti questi anni il presidente Ocalan ha cercato una soluzione politica e pacifica e anche di ispirare sia il popolo curdo che i popoli del Medio Oriente con un nuovo paradigma per la pace e per la giustizia – commenta Omer –. Ocalan vuole, con il suo movimento, il suo popolo, creare in Medio Oriente un nuovo sistema che deve essere più pacifico e basato su una politica per la pace. Secondo noi le grandi forze devono sempre lavorare per la pace, per avvicinare i popoli, non per i conflitti, non per uccidere, non per spargere sangue. Oggi la lotta che facciamo in Kurdistan è questa: lavoriamo per far vivere, far avvicinare i popoli. Per questo, quando tornerò in Turchia e andrò a trovare nuovamente il presidente Ocalan, porterò i saluti di tutti voi, del Comune di Bologna. Grazie mille".

Durante le cerimonia sono intervenute la presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, e la vicesindaca Emily Clancy, che ha consegnato formalmente la cittadinanza. Assente il centrodestra.

"Ringrazio il Consiglio per questa scelta: credo che Bologna, nel conferire questa cittadinanza onoraria, riaffermi in qualche modo anche la propria storia e i propri valori – puntualizza Clancy –. Conferire la cittadinanza onoraria a Ocalan significa pronunciarsi per un mondo in cui la convivenza pacifica e il rispetto delle differenze siano la base di ogni comunità, rifuggendo le logiche di devastazione della guerra, del fondamentalismo e dell’oppressione".

"Oggi Bologna, città antifascista, città della pace, dei diritti e della solidarietà, compie un atto che ha una chiara valenza politica e morale", chiosa Manca.

fra. mor.