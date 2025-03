Ocarine in concerto per Ant . Una raccolta fondi in musica

Più che dei semplici strumenti, le ocarine di Budrio sono ormai una tradizione riconosciuta su scala internazionale e il prossimo martedì si esibiranno in un concerto benefico per assistere la fondazione Ant. Lo spettacolo, che si terrà alle 21 nella prestigiosa Sala Bossi, cuore del conservatorio Giovan Battista Martini, vedrà sul palco il Gruppo Ocarinistico Budriese, che anche quest’anno si prepara per il tour in Giappone, dopo il sold-out delle ventitré date del tour precedente.

Infatti, lo show – intitolato ‘Sulla strada di Shanghai: musica nell’aria’– non poteva che fare tappa nella città natale, prima di esibirsi il prossimo 30 marzo a Shanghai, riprendendo poi il tour in Giappone. Lo strumento è infatti, come raccontato da Alberto Ciarocca, uno dei musicisti "estremamente apprezzato e parte della cultura giapponese, oltre che essere presente in numerose colonne sonore".

La serata musicale, organizzata dalle volontarie e dai volontari di Ant, vedrà il gruppo esibirsi con il Settimino di Ocarine, dove le differenti sette dimensioni dello strumento produrranno delle armonie inconfondibili e suggestive che incanteranno gli spettatori e le spettatrici.

Insomma, uno spettacolo da non perdere e che devolverà, inoltre, l’intero ricavato del concerto alla Fondazione Ant, ormai presidio per l’intero territorio regionale e attiva sul territorio nazionale dal 1985.

"Una composizione meravigliosa – ha raccontato Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio Comunale – è quella che si crea tra musica e volontariato".

E ancora, ironizza e confessa la presidente: "Nutro grande passione per musica, pur non essendo, ahimè, una musicista".

In vista dell’evento e del grande tour che illuminerà il palco di Shanghai, Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione Ant e Lorenzo Barbieri, delegato Ant Budrio, rinnovano l’invito al concerto benefico per tutto il pubblico, ricordando come "con una piccola donazione, si possa contribuire a qualcosa di grande". Quella di Budrio è la prima delegazione di Ant presente sul territorio italiano: "Sapete che Ant è stata fondata nel 1978 da Franco Pannuti e gli amici di Budrio hanno creduto da subito nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore, – ha aggiunto Raffaella Pannuti –. Ant assiste nella Città Metropolitana di Bologna circa 1.500 malati, in modo completamente gratuito ed è possibile grazie ai volontari di Ant e grazie anche a iniziative come questa dell’Orchestra".