Occhio a via... Aberti. Il cartello in viale Oriani rimandato in ortografia

Basta una lettera per cambiare il senso delle cose... e dell’orientamento. Per chi non fosse pratico di Bologna è possibile averne una dimostrazione in viale Oriani: l’elegante strada in zona Murri è stata di recente oggetto di un profondo restyling. Nuovi marciapiedi, nuovo manto stradale, (un po’ di) parcheggi in meno e anche nuova segnaletica. Tra cui appunto il cartello che vedete in foto qui a fianco, posizionato a pochi metri dall’incrocio con via Alberti e piazza Trento e Trieste. Cartello che però presenta almeno un’anomalia bella evidente, perché chi lo ha realizzato si è dimenticato di mettere la L di via Alberti, che è così diventata via... Aberti.

Niente che spaventi l’automobilista bolognese più incallito ed esperto, sia chiaro, che per districarsi in quella zona non ha certo bisogno di consigli su dove andare e come arrivarci, ma sicuramente un ostacolo in più per chi viene da fuori e non ha ancora preso dimestichezza con il navigatore sull’auto. E magari è appena uscito indenne dalla gimkana di cantieri del tram. Ad accorgersi dell’errore nella segnaletica è stato Daniele Carella, storico edicolante di porta San Vitale, che sui social ha voluto fare le pulci anche all’indicazione per via Mazzini ("prima si passa in piazza Trento e Trieste... per la precisione" ha scritto ironicamente). In attesa che il cartello sia corretto, almeno una buona notizia c’è nella città dei trenta all’ora, dei ’bolloni’ appiccicati per terra in centinaia di strade e degli implacabili autovelox: per una volta, nessuno vi dirà nulla se ignorerete un cartello stradale mentre guidate...

m. p.