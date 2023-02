Occhio ai cantieri della Direttissima

Sono scattate le modifiche alla circolazione sulla linea ferroviaria Direttissima Bologna - Prato per il potenziamento dell’infrastruttura, che sarà adeguata agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci.

Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che fino a venerdì 9 giugno, nei giorni feriali, la tratta Pianoro – San Benedetto Val di Sambro resterà chiusa dalle 9 alle 13. Il servizio ferroviario sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato, alcuni dei quali effettueranno la fermata intermedia di San Benedetto, con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato e con autobus per MonzunoGrizzanaSan Benedetto, in partenza da Sasso Marconi per l’interscambio con treni linea Porrettana. La circolazione sulla linea ad alta velocità fra Bologna e Firenze resta invariata.