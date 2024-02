Occhio ai parcheggi in zona palasport

Sono previsti disagi alla circolazione e i consueti problemi di parcheggio tra Riale e Ceretolo domani intorno all’Unipol Arena dove è in programma il concerto del rapper americano Kanye West. In occasione di eventi di questa natura, spiegano alla polizia locale Reno Lavino, la viabilità nella zona di Unipol Arena e dei centri commerciali viene modificata e regolamentata in modo da limitare i possibili disagi derivanti dall’aumento del traffico. Le modifiche verranno indicate sul posto. Per questo ed altri eventi in Unipol Arena la sosta e l’accesso alla Ztl è consentita solo ai veicoli dei residenti e ai veicoli che espongono il contrassegno utenti della "Zona Palasport".