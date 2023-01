Occhio alla truffa dello specchietto, raffica di segnalazioni

Una strada stretta, un bastone che esce al momento giusto dal finestrino abbassato, un botto inaspettato che spaventa la donna al volante, e lo specchietto laterale danneggiato. Ecco servita la truffa dello specchietto, così com’è andata in scena più volte martedì e mercoledì scorso nel centro di Zola. Su un’auto bianca di media cilindrata, un uomo dal forte accento partenopeo che sa interpretare le infinite variazioni di una partitura che può anche concludersi con un buco nell’acqua. Come è successo tra le 11,30 e mezzogiorno di mercoledì scorso tra via Albergati e via Theodoli.

"Alla guida della mia Panda andavo verso casa, nel tratto stretto con le auto parcheggiate sul lato andavo piano, ero a buona distanza da altri mezzi eppure sento improvvisamente un colpo sullo specchietto al lato del passeggero, che sbatte senza rompersi. Metto le quattro frecce e scendo per vedere cos’è successo – racconta una delle vittime designate –. Mentre guardo noto quest’uomo al posto di guida dell’auto bianca. Che mi dice: ’Troppo veloce eh! Qui signora mi ha fatto un danno, ma non è grave...’. Trasecolo, mi fa notare il suo specchietto infranto". A lato strada il truffatore aveva pronta la schermata col costo di un nuovo specchietto: 110 euro. "Se ci mettiamo d’accordo mi vanno bene anche 100...poi scesi a 70 e infine a 50" ha detto l’uomo che però si è trovato di fronte all’intransigenza di una signora che ha fiutato l’imbroglio, ha composto il numero del marito e già prima della risposta ha visto l’auto bianca dileguarsi in via Predosa. Indagano i carabinieri della stazione di Zola, che hanno ricevuto altre segnalazioni.

g. m.