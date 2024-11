"Occorre fare prevenzione"

La paura di una nuova alluvione, tra i cittadini, è ormai presente, così come la necessità di risposte per evitare che succeda di nuovo ciò che è successo. Per riuscirci "penso occorra prevenzione, anche se spesso è costosa e impegnativa – commenta Laura Bonvicini –. Le istituzioni preposte devono essere lungimiranti, lavorando su obiettivi concreti, anche in collaborazione con il cittadino", chiedendo "a chi ha subito danni come avrebbe voluto essere protetto: servono sondaggi e sopralluoghi, trasparenza sulle spese e controlli sul posto. Il politico dovrebbe essere uno statista e il cittadino un interlocutore. Guardare al dopo e piangere è una storia già vista, ma agire farebbe la differenza".