Occorre una stiratrice per felpe, t-shirt, pantaloni

Cercasi stiratricetore di felpe, t-shirt su macchina stiro-pressa e macchina stiro-rotativa, stiro a vaporetta capi spalla e pantaloni, controllo qualità (eventuali scuciture, difetti tessuto e di tintura) su felpe. t-shirt, capi spalla e pantaloni a San Giovanni in Persiceto. È necessaria esperienza di almeno due anni nella mansione. È richiesta la patente B. È offerto un contratto di lavoro dipendente tempo determinato. L’orario di lavoro è full time: dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30. L’annuncio è rivolto a persone di entrambi i sessi. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.