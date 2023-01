Occuparono le case dell’Acer In cinque condannati a pagare

Otto appartamenti occupati abusivamente da altrettanti nuclei familiari per un totale di 11 adulti e quattro minorenni. Un blitz, quello messo a segno nell’estate 2015 in via della Beverara ai civici 123 e 127 ai danni di case Acer, sul quale ora il tribunale ha messo la parola fine con la condanna di alcuni dei responsabili. Il giudice Stefano Levoni, su richiesta dal pubblico ministero Antonello Gustapane, ha infatti condannato cinque romeni (altri sono irreperibili) al pagamento di una pena di 200 euro di multa cadauno oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, nonché le spese processuali pari a 4.788 euro. "Una sentenza – commenta l’avvocato Luca Camaggi per il Comune, costituito parte civile in quanto proprietario degli stabili – che ricorda l’importanza e il ruolo di garanzia rivestito da Acer e dal Comune di Bologna nel sorvegliare sulla corretta gestione e assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

"Ho seguito per ore – raccontò un testimone al Carlino il giorno dell’occupazione – passo dopo passo i loro movimenti. Sono arrivati verso l’una e mezza, si sono presentate prima cinque persone, poi varie famiglie. Hanno occupato le case vuote entrando dalle finestre rotte, una scena incredibile". Quindici furono gli indagati nell’inchiesta, alcuni mai rintracciati nel corso delle indagini della Polizia locale. La stessa che il 6 ottobre 2015 si presentò in forze nelle case nei pressi del Museo del Patrimonio Industriale. "Lo sgombero – spiegò l’allora sindaco Virginio Merola – porta a termine un lavoro iniziato il 23 settembre, quando erano stati liberati altri due appartamenti". Nel corso delle 11 udienze – le prime tre rinviate per problemi procedurali – gli inquirenti sentiti come testimoni confermarono che all’interno delle abitazioni "c’erano effetti personali degli imputati, tovaglie, indumenti". Inoltre vennero riscontrati danni strutturali.

