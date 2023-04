Occupata una palazzina Asp Lo spettro di una nuova ex Telecom

di Nicoletta Tempera

L’orso Picchetto è lì, orgoglioso, alla finestra. Un po’ impolverato, qualche anno di più sulle spalle, il peluche simbolo delle occupazioni abitative di Social Log (che oggi si chiama Plat) ha accompagnato, ieri mattina, l’invasione, da parte del collettivo, di un palazzo di tre piani di proprietà di Asp, in via Raimondi, alla Bolognina. Uno stabile composto da sei appartamenti, uno dei quali occupato, che nelle intenzioni degli attivisti di Plat dovrà ospitare almeno dodici delle "diciotto famiglie in disagio abitativo che si sono rivolte al nostro sportello – spiega Luca Simoni –. Famiglie che contano, complessivamente, 33 bambini". Dei quali una ventina almeno, come spiegano quelli di Plat, andranno a vivere subito nel palazzo, ribattezzato Radical Housing Project. Non è chiaro quanti dei nuclei, già da ieri sera, sono stati accolti: perché la maggior parte degli appartamenti non è agibile e per questo gli attivisti del collettivo hanno già annunciato che tutta la prossima settimana sarà investita nel ‘restauro’ degli interni del palazzo. E poi, una volta terminati i lavori, se non interverrà prima uno sgombero, tutte le famiglie occuperanno il palazzo.

Lo sgombero in tempi brevi, infatti, non è scontato. Con la presenza di minori, come riportano alla memoria le vicende dell’ex Telecom e del palazzo di via De Maria (entrambi rimasti occupati per anni da diverse famiglie sotto la guida di Social Log), l’opzione sgombero diventa molto più complessa, delicata e anche dolorosa da gestire. L’Asp già ieri mattina ha intanto sporto denuncia alla Digos, che era presente in via Raimondi. Anche perché il palazzo in questione non era in stato di abbandono, ma anzi era inserito in un progetto di riqualificazione da finanziare con 700mila euro di fondi del Pnrr. Un progetto a cui mancava soltanto la firma del ministero, attesa a giorni, con i lavori del cantiere pronti a partire nelle prossime settimane. Per ospitare, una volta completati, proprio dei servizi di transizione abitativa. Ossia, appartamenti da destinare a persone che, dopo una vita trascorsa in strada, vengono accompagnate in un percorso di reinserimento sociale e abitativo. Insomma: case destinate agli ultimi degli ultimi.

Adesso, la nuova occupazione ha bloccato tutto. E rischia, vista l’urgenza di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di far pure perdere ad Asp il finanziamento, qualora l’immobile non venga liberato e non si possa procedere con i lavori. Quindi, una questione spinosa, difficile da dipanare, soprattutto non di immediata risoluzione. E invece, in questa storia, il tempo è tutto.

Per gli attivisti di Plat, ci sono famiglie che non possono aspettare altro tempo senza una casa. E quindi la soluzione è occupare. Per Asp, il tempo per investire i finanziamenti, da trasformare in case per i più fragili, stringe. Per gli altri attori, che siano Comune, Procura o forze dell’ordine, il tempo per prendere una decisione sul da farsi è troppo poco.