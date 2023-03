Bologna: occupato il magazzino di Borgo Mameli, un denunciato

La polizia è intervenuta in via San Felice (foto di repertorio)

Bologna, 4 marzo 2023 – Aveva ‘trovato casa’ in un locale adibito a deposito nello spazio che ospita Borgo Mameli, in via San Felice.

Ad accorgersi dell’invasione è stato uno dei membri della cooperativa che, andando per depositare delle cose nel magazzino, ha trovato la porta, che di solito era sempre lasciata aperta, chiusa a chiave. L’uomo ha anche sentito dei rumori provenire dall’interno del locale e a quel punto ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati hanno forzato la porta e trovato, all’interno del magazzino, un marocchino di 37 anni, che aveva allestito un bivacco, con materasso e coperte.

Il trentasettenne, con precedenti, è stato trovato anche con della coca: aveva con sé cinque involucri, due li nascondeva in bocca, per un totale di 2,3 grammi. All’esito degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici e per spaccio.